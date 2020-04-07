7 Апр 2020 2020-04-07T09:56:56+03:00

ДТП в открытом поле: под Орлом трактор с прицепом сбил человека. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

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Вчера, 6 апреля, на Краснозорнского района вовремя полевых работ трактор сбил человека. Инцидент случился в начале шести часов вечера.

42-летний водитель трактора «Джрн Дир» с прицепным устройством не рассчитал габариты при очередном маневре. В результате 61-летний мужчина, находившийся рядом, попал под технику.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и доставлен в Новодеревеньковскую центральную районную больницу, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU