ДТП в открытом поле: под Орлом трактор с прицепом сбил человека
Вчера, 6 апреля, на Краснозорнского района вовремя полевых работ трактор сбил человека. Инцидент случился в начале шести часов вечера.
42-летний водитель трактора «Джрн Дир» с прицепным устройством не рассчитал габариты при очередном маневре. В результате 61-летний мужчина, находившийся рядом, попал под технику.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и доставлен в Новодеревеньковскую центральную районную больницу, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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