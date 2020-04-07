2020-04-07T09:38:02+03:00
Общество

На мосту «Дружбы» в Орле начали монтировать коммуникации и освещение

Ход работ проинспектировал губернатор Андрей Клычков
Наталья Меркулова
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На мосту «Дружбы» в Орле начали монтировать коммуникации и освещение. Фото: пресс-служба губернатора Орловской областиНа мосту «Дружбы» в Орле начали монтировать коммуникации и освещение. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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Вчера, 6 апреля, губернатор Андрей Клычков проинспектировал ход ремонтных работ на мосту «Дружбы». По контракту они должны завершиться 1 декабря, но глава региона считает, что движение получится открыть гораздо раньше.

Сейчас на мосту уже смонтированы почти все основные пролеты, идет монтаж коммуникаций и пешеходной части. Подрядчик приступает к установке освещения, а затем и к благоустройству самой территории.

- Работы на объекте идут с опережением графика. Не хочется загадывать, но мост должен быть готов раньше срока. Это позволит нам разгрузить город для движения. Данный объект находится на особом контроле, в том числе и на личном, - подчеркнул Андрей Клычков.

Напомним, многострадальный мост, ставший орловским долгостроем, доделывает белгородская фирма ООО «Ремспецмост». К работе она приступила с октября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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