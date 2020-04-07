Орел в самоизоляции: образование и культура перешли в онлайн-формат

7 Апр 2020 2020-04-07T09:10:27+03:00

Для любителей интеллектуального отдыха в Орле создали интернет-портал с лекциями, экскурсиями и спектаклями

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В Орловской области для любителей интеллектуального отдыха создали интернет-портал с лекциями, экскурсиями и спектаклями. Теперь, чтобы побывать в театре, музее или прогуляться по местным достопримечательностям, нужно всего лишь щелкнуть на нужный раздел.

Портал ОрелОнлайн.РФ собрал самую актуальную информацию о культурной жизни региона.

Проект позволяет посетить орловские музеи в формате виртуальных экскурсий, послушать музыкальные произведения, побывать в Национальном парке «Орловское полесье». В ближайшее время на портале появятся лекции по истории Орла, образовательные материалы и пособия для детей и взрослых.

- Ресурс будет пополняться на постоянной основе, чтобы жители области и все желающие, сидя дома, проводили время с интересом, узнавали новое. Проект поддержали известные авторы Олег Рой и Татьяна Полякова. Они прочитали для орловцев отрывки своих новых книг. Теперь их можно послушать на портале, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU