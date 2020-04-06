В Орле троих переболевших коронавирусом выписали из больницы

6 Апр 2020 2020-04-06T19:41:19+03:00

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В Орловской области есть первые случаи выздоровления от коронавирусной инфекции. Трое орловцев с помощью врачей победили болезнь и выписаны из больницы им. Боткина.

Об этом сообщил Андрей Клычков. Супруги, которые подхватили коронавирус в Праге, а также мужчина, заболевший в транзитном перелете из Европы, поправились. Повторные тесты на инфекцию оказались отрицательными и теперь орловцы могут вернуться к своей нормальной жизни в родных домах.

При этом сегодня подтвердился новый случай заболевания. Таким образом всего в регионе выявлено 7 официально подтвержденных фактов заражения, четверо человек остаются в больницах. В общей сложности под наблюдением на так называемом домашнем карантине пребывает 895 человек, 13 человек госпитализированы в инфекционные отделения больниц. Из больницы им. Боткина сегодня выписаны 9 человек, 1 поступил. В общей сложности снято с наблюдения 784 человека.

По словам губернатора, есть опасения по еще пятерым орловцам.

- Все, кто недавно заболел и по кому сомнения, все приехали из других регионов, в основном из Москвы, с вахт. Есть два варианта, если вы работаете в другом регионе: либо остаться на 14 дней на карантине в Орле, либо не приезжать чтобы не разносить заразу если вы не дай Бог инфицированы, - отметил Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU