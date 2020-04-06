В Орловской области из-за коронавируса перенесли голование на довыборах
В Орловской области из-за коронавируса перенесли дату дополнительных выборов в двух муниципальных районах. День голосования переносится с 17 мая на пока что неопределенный срок.
Мера связана с пандемией коронавируса и, соответственно, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
- Голосование на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Орловской области отложено, избирательные действия приостановлены. О дате голосования и возобновлении избирательных действий будет сообщено дополнительно, - сообщает пресс-служба избиркома Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU