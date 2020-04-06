В Орловской области из-за коронавируса перенесли голование на довыборах

6 Апр 2020 2020-04-06T17:22:18+03:00

Теперь выбирать депутатов в двух районах области будут позже запланированной ранее даты

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В Орловской области из-за коронавируса перенесли дату дополнительных выборов в двух муниципальных районах. День голосования переносится с 17 мая на пока что неопределенный срок.

Мера связана с пандемией коронавируса и, соответственно, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

- Голосование на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Орловской области отложено, избирательные действия приостановлены. О дате голосования и возобновлении избирательных действий будет сообщено дополнительно, - сообщает пресс-служба избиркома Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU