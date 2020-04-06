6 Апр 2020 2020-04-06T16:31:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле пьяный водитель устроил дебош на заправке. Лихач решил залить бензина в бак глубокой ночью, а точнее очень ранним утром, но бдительные сотрудники АЗС нажали тревожную кнопку.

Инцидент произошел на заправке в Железнодорожном районе города. Было около четырех, когда работники АЗС заметили неадекватного мужчину. Допустить чтобы тот пьяным катался по городу было нельзя, поэтому кассир вызвала подмогу. Что крайне не понравилось "клиенту": тот стал крушить мебель, ав адрес персонала бросаться непотребными словами требуя, чтобы его машину заправили. Росгвадейцы прибыли вовремя.

- В этот момент на место происшествия прибыл наряд Росгвардии и задержал буйного гражданина, которым оказался 33-летний уроженец Болховского района. Мужчину росгвардейцы передали в отдел полиции, поблагодарив работников заправки за бдительность, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU