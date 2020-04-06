В Орловской области появились 20 новых фермерских хозяйств
Сегодня, 6 апреля, участники заседания областного Правительства обсудили итоги реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Звучат они оптимистично - ключевые показатели достигнуты и даже превышены.
По представленным данным, производство продукции растениеводства, животноводства, индексу производства пищевых продуктов увеличились более чем на 100%, а средняя зарплата работников составила 30 тысяч 900 рублей.
- В регионе были созданы 20 новых фермерских хозяйств, 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в работу вовлечены 107 субъектов малого и среднего предпринимательства, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
Для поддержки сельхозпроизводителей выделили почти 1,8 млрд рублей (из них свыше 1,6 млрд рублей – средства федерального бюджета).
В 2020 году область продолжит реализацию инвестиционных проектов. В рамках госпрограммы планируется работа по развитию мелиорации земель, молочного скотоводства и сельхозкооперации.
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ИСТОЧНИК KP.RU