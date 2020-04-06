2020-04-06T15:19:33+03:00
Общество

Останки красноармейца случайно нашли во время земляных работ в Орловской области

Специалисты вскрыли идеально сохранившийся медальон, но прочесть имя бойца так и не удалось
Наталья Меркулова
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Останки красноармейца случайно нашли во время земляных работ в Орловской области. Фото: сайт Правительства Орловской областиОстанки красноармейца случайно нашли во время земляных работ в Орловской области. Фото: сайт Правительства Орловской области
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В Болховском районе местные жители случайно нашли останки советского солдата во время проведения земляных работ. После неожиданной находки, они обратились за помощью в орловский региональный благотворительный фонд «ПОБЕДА».

Сейчас останки уже подняты из земли. Вместе с ними специалисты нашли идеально сохранившийся медальон с бланком. Однако установить имя павшего красноармейца так и не удалось.

- Запись была внесена чернилами на растительной основе и полностью исчезла с поверхности бумаги из-за воздействия времени и обильной влаги. Исследование с применением специализированного оборудования позволили лишь установить наличие внесенных ранее данных, но ни одной буквы записи прочитать не удалось. Бланк при первичном осмотре без применения оборудования выглядит как не заполненный, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вскоре безымянного бойца торжественно перезахоронят на Кривцовском мемориале, а профессиональные поисковики начнут на месте его обнаружения поисковые работы. Вероятно, что будут найдены останки других красноармейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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