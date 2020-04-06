Семерых пьяных водителей поймали полицейские за выходные на орловских дорогах
В выходные на дорогах Орловской области полицейские проводили рейды по выявлению пьяных водителей. Семь человек нарушили закон и сели за руль подшофе.
Как пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, двое водителей отказались проходить медицинское освидетельствование, а трое раньше уже садились за руль пьяными. Нарушителям грозит наказание.
- Согласно действующего законодательства управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, - напоминают в Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU