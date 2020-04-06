2020-04-06T13:03:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орле продолжается дезинфекция остановочных павильонов

Коммунальщики обрабатывают территорию раствором гипохлорита натрия
Наталья Меркулова
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В Орле продолжается дезинфекция остановочных павильонов. Фото: пресс-служба администрации городаВ Орле продолжается дезинфекция остановочных павильонов. Фото: пресс-служба администрации города
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За прошедшую неделю в Орле дезинфицирующим средством обработали более 100 остановочных павильонов.

Только за 4 и 5 апреля обеззаразили 40 территорий. Среди них остановки в Советском районе – на улицах Октябрьской, Максима Горького, 60 лет Октября, Лескова, Матвеева, Приборостроительной и Пионерской. В Северном районе обработку провели на Болховском шоссе, улице Бурова, Космонавтов, Михалицына, Силикатной, Кузнецова.

В Железнодорожном районе дезинфицировали павильоны на улице Ливенской, 1-ой и 3-ей Курской, Пушкина, переулке Новосильском, Грузовой, в Заводском районе – на улицах Гагарина, Городской, Поселковой, 6-ой Орловской дивизии, Половецкой, Розы Люксембург и Колхозной.

- Для дезинфекции используется одобренный Роспотребнадзором раствор гипохлорита натрия, который является эффективным обеззараживающим средством, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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