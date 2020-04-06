2020-04-06T12:23:59+03:00
Общество

В третьей поликлинике Орла завершился ремонт

В порядок привели входную группу, вестибюль и санузлы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: vk.com/klychkov_andrey_official
Изменить размер текста:

В поликлинике №3 Орла завершился ремонт входной группы и вестибюля. Фотоснимками обновленного медучеждения поделился в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

- Проведенные преобразования вестибюльного пространства понравились. Качественно отремонтирован и оснащен блок регистратуры, санитарные узлы для посетителей и персонала, раздевалки, помещения для приёма, эффективно выстроена логистика внутренних потоков пациентов, разделены потоки по категориям пациентов, выделены функциональные зоны: фронт-офис, контакт-центр и зона ожидания, - написал глава региона.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Андрей Клычков заодно посмотрел как ведется профилактика коронавируса и отметил, что лучше всего приезжать в учреждения без предупреждений: тогда яснее видны и недочеты, и положительные стороны. Практику внезапных проверок губернатор обещал продолжить.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семерых пьяных водителей поймали полицейские за выходные на орловских дорогах
В Орле продолжается дезинфекция остановочных павильонов
Экс-глава Липецкого горсовета будет развивать инфраструктуру в Орловской области
В третьей поликлинике Орла завершился ремонт
В Орловской области зафиксировали 26 случаев нарушения самоизоляции
Жители поселка Кирпичный завод в Орле останутся на день без холодной воды
Новые случаи заражения коронавирусом в Орле на 6 апреля 2020: диагноз подтвердился еще у одного человека
На трассе "Калуга-Орел" велосипедист погиб под колесами автомобиля
В Орловской области из-за пала сухой травы сгорела старая ферма
В Орловской области 22-летнего парня подозревают в убийстве односельчанина
В период самоизоляции орловцы старше 65 лет могут оформить больничный дистанционно
Митрополит Тихон объехал Орел и помолился за отступление коронавируса
Участковые приостановили личный прием из-за коронавируса в Орле
Орловских врачей, помогающих в борьбе с коронавирусом, поощрят материально
Зашел в гости: орловец остался без телефона после бурного застолья
В Орле ищут мошенника, выманившего у пенсионерки деньги за родственника
Погода на 6-10 апреля: в Орловской области потеплеет
Андрей Клычков о коронавирусе в Орле: ситуация остается стабильной
Весенняя посевная кампания началась в Орловской области
В Орле на объездной сгорела фура с мебелью
Коронавирус в Орле: прохождение постов санитарного контроля ужесточат
Нерабочие дни в Орле из-за коронавируса: кто выходит на работу 6 апреля
Новые случаи заражения коронавирусом в Орле на 4 апреля 2020: диагноз подтвердился еще у троих человек
Под Орлом юный водитель на "Ладе" улетел в кювет