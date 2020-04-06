В третьей поликлинике Орла завершился ремонт

6 Апр 2020 2020-04-06T12:23:59+03:00

В порядок привели входную группу, вестибюль и санузлы

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В поликлинике №3 Орла завершился ремонт входной группы и вестибюля. Фотоснимками обновленного медучеждения поделился в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

- Проведенные преобразования вестибюльного пространства понравились. Качественно отремонтирован и оснащен блок регистратуры, санитарные узлы для посетителей и персонала, раздевалки, помещения для приёма, эффективно выстроена логистика внутренних потоков пациентов, разделены потоки по категориям пациентов, выделены функциональные зоны: фронт-офис, контакт-центр и зона ожидания, - написал глава региона.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Андрей Клычков заодно посмотрел как ведется профилактика коронавируса и отметил, что лучше всего приезжать в учреждения без предупреждений: тогда яснее видны и недочеты, и положительные стороны. Практику внезапных проверок губернатор обещал продолжить.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

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ИСТОЧНИК KP.RU