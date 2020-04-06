В третьей поликлинике Орла завершился ремонт
В поликлинике №3 Орла завершился ремонт входной группы и вестибюля. Фотоснимками обновленного медучеждения поделился в соцсетях губернатор Андрей Клычков.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
- Проведенные преобразования вестибюльного пространства понравились. Качественно отремонтирован и оснащен блок регистратуры, санитарные узлы для посетителей и персонала, раздевалки, помещения для приёма, эффективно выстроена логистика внутренних потоков пациентов, разделены потоки по категориям пациентов, выделены функциональные зоны: фронт-офис, контакт-центр и зона ожидания, - написал глава региона.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Андрей Клычков заодно посмотрел как ведется профилактика коронавируса и отметил, что лучше всего приезжать в учреждения без предупреждений: тогда яснее видны и недочеты, и положительные стороны. Практику внезапных проверок губернатор обещал продолжить.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
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ИСТОЧНИК KP.RU