6 Апр 2020 2020-04-06T09:34:13+03:00

Зашел в гости: орловец остался без телефона после бурного застолья Фото: Архив "КП"

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Очередное бурное застолье и алко-посиделки закончились кражей. На этот раз в Орловском районе. Мужчина пошел в гости к знакомым, а вернулся уже без телефона за 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили участников застолья и вычислили предполагаемого 47-летнего воришку. Вскоре у него обнаружили и изъяли чужой гаджет.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В качестве максимального наказания санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отметим, это не первый случай краж во время распития горячительных напитков. Сумки, кошельки и телефоны – самое распространенное, что пропадает у заснувших посетителей баров и людей, отдыхающих в малознакомых компаниях.

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ИСТОЧНИК KP.RU