Зашел в гости: орловец остался без телефона после бурного застолья
Очередное бурное застолье и алко-посиделки закончились кражей. На этот раз в Орловском районе. Мужчина пошел в гости к знакомым, а вернулся уже без телефона за 8 тысяч рублей.
Сотрудники полиции опросили участников застолья и вычислили предполагаемого 47-летнего воришку. Вскоре у него обнаружили и изъяли чужой гаджет.
- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В качестве максимального наказания санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Отметим, это не первый случай краж во время распития горячительных напитков. Сумки, кошельки и телефоны – самое распространенное, что пропадает у заснувших посетителей баров и людей, отдыхающих в малознакомых компаниях.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU