2020-04-03T14:36:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Предприятия Орловской области будут постепепенно возвращаться к работе

Оперативный штаб региона прорабатывает возможность снятия ограничений работы отдельных сфер и видов деятельности
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области предприятия постепенно начнут возвращаться к работе. Оперативный штаб региона прорабатывает возможность снятия ограничений работы отдельных сфер и видов деятельности.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Хотя нерабочие дни продлены до 30 апреля, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, оперштаб взялся за этот вопрос. Совещание длилось почти всю предыдущую ночь.

- Детально мы анализировали виды деятельности, которые представляют наибольшую потребность населения, но вместе с тем не имеют высоких рисков распространения инфекции при соответствующем соблюдении санитарного режима. Рассматривались экономические виды деятельности как в сфере торговли, так и оказания услуг. Сегодня уже начали прорабатывать нормативно-правовой акт по поэтапному купированию ряда ограничительных мер, касающихся экономической сферы и сферы и вопросов удовлетворения потребностей населения на социально важные услуги, входящие в состав потребительской корзины, - написал на своей странице глава региона.

По словам губернатора региональные власти понимают, в каком положении оказались представители бизнеса. Сейчас готовится перечень организаций и видов деятельности, которые смогут продолжить свою деятельность при условии максимально жесткого соблюдения санитарных норм и правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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