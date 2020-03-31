Андрей Клычков: На въездах в Орловскую область будет вестись контроль

31 Март 2020 2020-03-31T19:56:32+03:00

Губернатор рассказал какие меры уже приняты и будут приниматься в дальнейшем, чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе

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Губернатор Орловской области вновь вышел в прямой эфир, чтобы рассказать орловцам о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Андрей Клычков сообщил, что по данным на вечер 31 марта 2020 года по-прежнему остается трое человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус", а также обозначил меры, которые далее будут предприниматься для борьбы с распространением инфекции.

Одной из них станет ужесточения контроля въезда в Орловскую область. Это не значит, что границы региона или города закроют, просто потоки приезжающих возьмут на контроль.

На магистралях, ведущих в область будут выставлены посты, в которых войдут сотрудники полиции и представители здравоохранения. Будет вестись термоконтроль, как отметил глава региона в ходе прямого эфира.

По словам Андрея Клычкова, жестких мер, подобных введенным в других регионах, в Орловской области пока что не планируется. Губернатор в очередной раз призывает орловцев к сознательному и ответственному отношению к неделе самоизоляции.

- Самое простое ввести жесткий запрет на все. От нас требуется всего лишь побыть дома, - говорит глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU