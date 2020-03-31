31 Март 2020 2020-03-31T18:06:47+03:00

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В администрации Орла произошел ряд кадровых перестановок. Новые главы у Заводского района города, Дежурно-диспетчерской службы и МУП "Жилищное ремонтно- эксплуатационное предприятие (Заказчик)".

Администрацию Заводского района возглавит с завтрашнего дня, 1 апреля, Сергей Седов, который сегодня занимает должность замначальника управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественностью горадминистрации. Трудился на этом посту он с 2016 года.

Нынешний глава Заводской администрации Юрий Студенников, занимавший должность с 2015 года, назначается директором муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла.

Ну а нынешний директор ЕДДС Сергей Мартюхин с 1 апреля вступит в должность генерального директора МУП " Жилищное ремонтно- эксплуатационное предприятие (Заказчик)". Что касается нынешнего гендиректора ЖРЭПа Юрия Чемерова, то он освобождает должность в связи с окончанием трудового договора, как пояснили в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU