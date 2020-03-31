Глава Орла потребовал от коммунальщиков улучшить качество уборки улиц
Глава администрации Орла встретился с директором "Спецавтобазы" Сергеем Яковенко. Александр Муромский потребовал усилиться и сделать работу предприятия более эффективной.
В последнее время жители не раз жаловались на грязь и пыль на улицах. Когда погода позволила, машины "Спецавтобазы" приступили к влажной уборке, однако этого оказалось недостаточно.
- Глава администрации подчеркнул, что важно задействовать по максимуму все ресурсы и качественно и оперативно убирать улицы не только первой очереди, но и второй, и третьей, - отметили в пресс-службе горадминистрации Орла.
Теперь на несколько дней синоптики обещают минусовые температуры, так что влажная уборка временно приостановилась. Когда погода позволят, поливомоечные машины возобновят свои рейды с некоторой оговоркой: улицы будут мыть с дезинфицирующими средствами.
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ИСТОЧНИК KP.RU