2020-03-31T16:24:57+03:00
Общество

Глава Орла потребовал от коммунальщиков улучшить качество уборки улиц

Александр Муромский встретился с директором "Спецавтобазы по санитарной очистке города" Сергеем Яковенко
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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Глава администрации Орла встретился с директором "Спецавтобазы" Сергеем Яковенко. Александр Муромский потребовал усилиться и сделать работу предприятия более эффективной.

В последнее время жители не раз жаловались на грязь и пыль на улицах. Когда погода позволила, машины "Спецавтобазы" приступили к влажной уборке, однако этого оказалось недостаточно.

- Глава администрации подчеркнул, что важно задействовать по максимуму все ресурсы и качественно и оперативно убирать улицы не только первой очереди, но и второй, и третьей, - отметили в пресс-службе горадминистрации Орла.

Теперь на несколько дней синоптики обещают минусовые температуры, так что влажная уборка временно приостановилась. Когда погода позволят, поливомоечные машины возобновят свои рейды с некоторой оговоркой: улицы будут мыть с дезинфицирующими средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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