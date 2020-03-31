Орловца через суд заставили обследоваться на туберкулез

31 Март 2020 2020-03-31T16:00:17+03:00

Мужчина освободился из тюрьмы и отказывался проходить медосмотр

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Жителя Верховского района через суд обязали обследоваться на туберкулез. Выйдя из тюрьмы, он отказывался пройти медосмотр и узнать точный диагноз.

- Отказ от профилактического осмотра поставило под угрозу, как личное здоровье данного гражданина, так и здоровье окружающих людей. Поэтому прокуратура района подала исковое заявление в суд об обязании мужчины пройти обследование, - пояснили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Суд требования прокурора удовлетворил. В настоящее время житель Верховского района уже прошел профилактический медицинский осмотр.

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ИСТОЧНИК KP.RU