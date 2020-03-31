2020-03-31T15:39:08+03:00
Общество

13 апреля в Орловской области стартует весенний призыв в армию

На военную службу призовут больше тысячи новобранцев
Наталья Меркулова
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13 апреля в Орловской области стартует весенний призыв в армию. Фото пресс-службы губернатора Орловской области13 апреля в Орловской области стартует весенний призыв в армию. Фото пресс-службы губернатора Орловской области
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13 апреля в Орловской области стартует весенний призыв в армию. На военную службу призовут больше тысячи новобранцев.

Отправка призывников со сборного пункта планируется с 20 мая.

- Военным комиссариатом Орловской области принимаются все необходимые меры по недопущению случаев возникновения и распространения коронавирусной инфекции в ходе призывной кампании, - пояснили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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