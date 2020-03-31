На Кромской улице в Орле нашли авиабомбу

31 Март 2020 2020-03-31T15:04:53+03:00

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В Орле спасатели взрывники изъяли и уничтожили опасный военный снаряд. Авиационная бомба была обнаружена на Кромской улице областного центра накануне, 30 марта.

Около девяти утра сотрудники группы спецработ выехали на место, где хранилась опасная находка. Снаряд, пролежавший долгие годы в земле, изъяли.

- Авиационная бомба была уничтожена в специально отведенном месте, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU