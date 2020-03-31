2020-03-31T15:04:53+03:00
Происшествия

На Кромской улице в Орле нашли авиабомбу

Взрывники уничтожили снаряд
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Орле спасатели взрывники изъяли и уничтожили опасный военный снаряд. Авиационная бомба была обнаружена на Кромской улице областного центра накануне, 30 марта.

Около девяти утра сотрудники группы спецработ выехали на место, где хранилась опасная находка. Снаряд, пролежавший долгие годы в земле, изъяли.

- Авиационная бомба была уничтожена в специально отведенном месте, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В администрации Орла произошел ряд кадровых перестановок
Глава Орла потребовал от коммунальщиков улучшить качество уборки улиц
Орловца через суд заставили обследоваться на туберкулез
13 апреля в Орловской области стартует весенний призыв в армию
На Кромской улице в Орле нашли авиабомбу
В Орловской области утвердили стоимость путевок в летние лагеря для детей
Орловский бар попал под статью за продажу алкоголя 15-летнему подростку
Больницу Семашко в Орле готовят к приему больных коронавирусом
В Орле за взятку задержали сотрудника Росгвардии
Коронавирус в Орле: улицы города будут дезинфицировать
Коронавирус в Орле: в регионе работают всего 33 объекта общепита
Коронавирус в Орле: тестирование на заболевание возобновят на выходных
Орловских чиновников попросили отремонтировать "убитую дорогу"
За апрель в Орле приведут в порядок 11 воинских захоронений
Для расселения жильцов аварийных домов в Орле закупят 19 квартир дополнительно
В поселке Стрелецкий под Орлом полыхал жилой дом
В Орле 61 двор из 65 обрел подрядчика для ремонта
Коронавирус в Орле, новости на 31 марта 2020 года: состояние заболевших удовлетворительное
В Орле высадят 5 тысяч лип и кленов
Андрей Клычков: состояние зараженных коронавирусом орловцев стабильное
В Орле полицейские отправляют с городских улиц подростков по домам
Орловские депутаты поддержали закон о запрете продажи энергетиков подросткам
На время угрозы коронавируса орловская прокуратура изменила подход к работе
Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по государственной программе
В Орле случился пожар на территории бумажного комбината
В Орле из-за коронавируса перенесли весенний субботник