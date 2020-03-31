31 Март 2020 2020-03-31T14:32:23+03:00

В Орловской области утвердили стоимость путевок в летние лагеря для детей Фото: Архив "КП"

Цены составят от 4,7 до 28 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

26 марта вступило в силу постановление № 175 Правительства Орловской области об организации отдыха и оздоровления детей в регионе. Документ утвердил расценки на путевки в государственные детские лагеря и санатории в 2020 году.

Дешевле всего родителям обойдется путевка в детские лагеря палаточного типа. За смену в 5 дней придется заплатить в среднем 4 тысячи 700 рублей.

Летний отдых в загородных лагерях и детских оздоровительных центрах будет стоить 6 тысяч 600 рублей (неделя), 11 тысяч 300 рублей (смена 12 дней), 19 тысяч 800 рублей (смена 21 день).

Средняя стоимость путевки в санаторно-курортные организации при продолжительности летней смены 21 день составит 23 тысячи 800 рублей (весной, осенью и зимой – 27 тысяч 400 рублей).

- Средняя стоимость путевки в государственные учреждения региона, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, будет варьироваться в зависимости от вида предоставляемых услуг, сезона года и продолжительности смены, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU