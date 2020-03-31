В Орловской области утвердили стоимость путевок в летние лагеря для детей
26 марта вступило в силу постановление № 175 Правительства Орловской области об организации отдыха и оздоровления детей в регионе. Документ утвердил расценки на путевки в государственные детские лагеря и санатории в 2020 году.
Дешевле всего родителям обойдется путевка в детские лагеря палаточного типа. За смену в 5 дней придется заплатить в среднем 4 тысячи 700 рублей.
Летний отдых в загородных лагерях и детских оздоровительных центрах будет стоить 6 тысяч 600 рублей (неделя), 11 тысяч 300 рублей (смена 12 дней), 19 тысяч 800 рублей (смена 21 день).
Средняя стоимость путевки в санаторно-курортные организации при продолжительности летней смены 21 день составит 23 тысячи 800 рублей (весной, осенью и зимой – 27 тысяч 400 рублей).
- Средняя стоимость путевки в государственные учреждения региона, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, будет варьироваться в зависимости от вида предоставляемых услуг, сезона года и продолжительности смены, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU