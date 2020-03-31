Орловский бар попал под статью за продажу алкоголя 15-летнему подростку

31 Март 2020 2020-03-31T13:25:12+03:00

Парень угодил в реанимацию, но сейчас его жизнь уже ничего не угрожает

Изменить размер текста: A A

В Орле сотрудники подразделения ПДН УМВД России по городу Орлу составили протокол на работника одного из баров и передали дело в мировой суд. Продажа алкоголя 15-летнему подростку едва не обернулась трагедией – парень попал в реанимацию.

Происшествие случилось еще в начале марта. Подростка доставили в НКМЦ имени Круглой в состоянии сильного алкогольного опьянения. К счастью, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

- Санкции за продажу несовершеннолетнему алкоголя влекут наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отметим, что в ходе рейдов это не первое выявленное нарушение. Еще два дела возбуждено за продажу алкоголя в торговых точках Советского района.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU