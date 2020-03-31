В Орле задержали сотрудника Росгвардии
В Орле сотрудники ФСБ задержали начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу Управления Росгвардии. Его обвиняют в получении взятки в размере не менее 30 тысяч рублей.
По данным следствия, подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, получил от директора одного из частных охранных фирм за покровительство.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU