В Орле задержали сотрудника Росгвардии

31 Март 2020 2020-03-31T12:36:53+03:00

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В Орле сотрудники ФСБ задержали начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу Управления Росгвардии. Его обвиняют в получении взятки в размере не менее 30 тысяч рублей.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, получил от директора одного из частных охранных фирм за покровительство.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU