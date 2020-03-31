2020-03-31T12:15:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: улицы города обработают специальными средствами

Власти приняли решение провести дезинфекцию
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Администрации ОрлаФото: пресс-служба Администрации Орла
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Улицы Орла обработают дезинцицирующими средствами. Власти приняли решение провести обработку, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Поручил главе города Александру Муромскому начать дезинфекцию губернатор Андрей Клычков на сегодняшнем, 31 марта, совещании.

- "Спецавтобаза" начнет обработку в ближайшие дни, после решения вопросов, связанных с механизацией процесса и реагентами, которые будут применяться при дезинфекции улиц и общественных территорий, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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