Коронавирус в Орле: тестирование на заболевание возобновят на выходных

31 Март 2020 2020-03-31T11:50:06+03:00

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В Орловской области добровольное тестирование на наличие/отсутствие коронавирусной инфекции прошли 82 человека. Анализы орловцы сдавали в минувшие субботу и воскресенье, 28-29 марта, возобновится тестирование теперь в грядущие выходные.

Сдать анализы можно в трех городских поликлиниках: №2, №3 и больницы им. Боткина. О том, как проводилось тестирование, рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира накануне вечером, 30 марта.

По его словам, многие из тех, кто записался не пришел сдавать анализы, около 30% записавшихся. Орловцы отнеслись не со всей серьезностью к возможности сдать анализ: приходили и те, у кого вовсе нет никаких возможных симптомов заболевания. При этом тест-системы поставлены в регион именно для того, чтобы люди не входящие в группу риска (не выезжавшие за рубеж или не общавшиеся с теми, кто вернулся из очагов распространения коронавируса) могли обратиться при наличии симптомов и узнать: не заболели ли они. Поэтому временно тестирование приостановили, но к концу недели глава региона обещал возобновить эту работу.

Предварительно нужно записаться по телефону 42-00-03.

ИСТОЧНИК KP.RU