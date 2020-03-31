2020-03-31T11:34:00+03:00
Общество

Орловских чиновников попросили отремонтировать "убитую дорогу"

ОНФ: участок, соединяющий две деревни во Мценском районе, в порядок не приводили более 20 лет
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: ОНФ в Орловской областиФото: ОНФ в Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловской области активисты ОНФ обратили внимание чиновников на срочную необходимость ремонта дороги в Мценском районе. Речь идет об участке, соединяющим деревни Ядрино и Мелынь, который уже давно не приводили в порядок.

Эту дорогу обозначили местные жители на "карте убитых дорог", которая позволяет общественникам мониторить состояние проезжей части в регионе. Указанная дорога соединяет около 5 населенных пунктов, протяженность ее составляет 24 километра. При этом здесь, по ямам, ходят рейсовые автобусы и школьный.

- После поступления сигнала на карту дорожного проекта ОНФ наши активисты проехали по всему маршруту, провели фотофиксацию состояния дороги. На дороге образовалось огромное количество выбоин и ям. Ямочный ремонт не приносит нужных результатов. После каждой зимы и весны ямы образуются вновь, - рассказали в пресс-службе ОНФ в Орловской области.

Общественники направили обращение в правительство области с просьбой обратить внимание на проблему и привести дорогу в порядок.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области утвердили стоимость путевок в летние лагеря для детей
Орловский бар попал под статью за продажу алкоголя 15-летнему подростку
Больницу Семашко в Орле готовят к приему больных коронавирусу
В Орле задержали сотрудника Росгвардии
Коронавирус в Орле: улицы города обработают специальными средствами
Коронавирус в Орле: в регионе работают всего 33 объекта общепита
Коронавирус в Орле: тестирование на заболевание возобновят на выходных
Орловских чиновников попросили отремонтировать "убитую дорогу"
За апрель в Орле приведут в порядок 11 воинских захоронений
Для расселения жильцов аварийных домов в Орле закупят 19 квартир дополнительно
В поселке Стрелецкий под Орлом полыхал жилой дом
В Орле 61 двор из 65 обрел подрядчика для ремонта
Коронавирус в Орле, новости на 31 марта 2020 года: состояние заболевших удовлетворительное
В Орле высадят 5 тысяч лип и кленов
Андрей Клычков: состояние зараженных коронавирусом орловцев стабильное
В Орле полицейские отправляют с городских улиц подростков по домам
Орловские депутаты поддержали закон о запрете продажи энергетиков подросткам
На время угрозы коронавируса орловская прокуратура изменила подход к работе
Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по государственной программе
В Орле случился пожар на территории бумажного комбината
В Орле из-за коронавируса перенесли весенний субботник