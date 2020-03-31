Орловских чиновников попросили отремонтировать "убитую дорогу"

31 Март 2020 2020-03-31T11:34:00+03:00

ОНФ: участок, соединяющий две деревни во Мценском районе, в порядок не приводили более 20 лет

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В Орловской области активисты ОНФ обратили внимание чиновников на срочную необходимость ремонта дороги в Мценском районе. Речь идет об участке, соединяющим деревни Ядрино и Мелынь, который уже давно не приводили в порядок.

Эту дорогу обозначили местные жители на "карте убитых дорог", которая позволяет общественникам мониторить состояние проезжей части в регионе. Указанная дорога соединяет около 5 населенных пунктов, протяженность ее составляет 24 километра. При этом здесь, по ямам, ходят рейсовые автобусы и школьный.

- После поступления сигнала на карту дорожного проекта ОНФ наши активисты проехали по всему маршруту, провели фотофиксацию состояния дороги. На дороге образовалось огромное количество выбоин и ям. Ямочный ремонт не приносит нужных результатов. После каждой зимы и весны ямы образуются вновь, - рассказали в пресс-службе ОНФ в Орловской области.

Общественники направили обращение в правительство области с просьбой обратить внимание на проблему и привести дорогу в порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU