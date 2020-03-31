2020-03-31T11:36:26+03:00
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За апрель в Орле приведут в порядок 11 воинских захоронений

Благоустройство пройдет в рамках акции «Обелиск»
Наталья Меркулова
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За апрель в Орле приведут в порядок 11 воинских захороненийЗа апрель в Орле приведут в порядок 11 воинских захороненийФото: Архив "КП"
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В Орловской области начинаются работы по приведению в порядок и восстановлению воинских захоронений. Акция «Обелиск» в этом году охватит 944 мест памяти. Именно столько захоронений значится в официальном реестре.

В областном центре планируют благоустроить 11 воинских захоронений, расположенных на общественных кладбищах и территориях общего пользования. Мемориальные плиты очистят, восстановят надписи, покрасят ограды, высадят цветы. Эти работы выполнят бригады МКУ «УКХ г. Орла».

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, на приведение в порядок захоронений, расположенных на территории региона, в этом году планируют выделить почти 10 миллионов рублей из разных источников (4 млн – по госпрограмме в сфере культуры, более 5 млн по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» и более 70 тысяч – средства на патриотическое воспитание).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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