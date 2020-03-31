31 Март 2020 2020-03-31T10:37:19+03:00

В поселке Стрелецкий под Орлом полыхал жилой дом Фото: Архив "КП"

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Вчера, 30 марта, в поселке Стрелецкий Орловского района полыхал жилой дом. Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе часа дня.

- В результате пожара в доме выгорела деревянная обрешетка кровли на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сейчас специалисты выясняют причину пожара и размер нанесенного огнем ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU