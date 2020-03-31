В поселке Стрелецкий под Орлом полыхал жилой дом
Вчера, 30 марта, в поселке Стрелецкий Орловского района полыхал жилой дом. Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе часа дня.
- В результате пожара в доме выгорела деревянная обрешетка кровли на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сейчас специалисты выясняют причину пожара и размер нанесенного огнем ущерба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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