2020-03-31T09:33:11+03:00
Общество

В Орле 61 двор из 65 обрел подрядчика для ремонта

Проекты благоустройства придомовых территорий прошли госкспертизу
Наталья Меркулова
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В Орле 61 двор из 65 обрел подрядчика для ремонтаВ Орле 61 двор из 65 обрел подрядчика для ремонтаФото: Архив "КП"
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Вчера, 30 марта, прошло аппаратное совещание в областной администрации. Обсуждение коснулось и хода подготовительных работ к благоустройству орловских дворов.

Напомним, ремонт на 65 придомовых территориях в Орле должен начаться с 1 мая. На данный момент вся проектно-сметная документация на ремонт и благоустройство прошла госэкспертизу, 61 объект обрел подрядчика.

- До первого мая планируется заключить контракты по 4 оставшимся объектам. Всего на ремонт дворов в этом году выделено 150 млн рублей, - пояснил Александр Муромский, глава администрации города Орла.

Кроме дворов в этом году благоустроят 2 общественные территории – сквера у завода «Стекломаш» и территорию в Северном районе между улицей Рощинская и урочищем «Медведевский лес». На создание здесь комфортной среды для отдыха горожан выделят 37 млн рублей. Подрядчика для них еще предстоит найти, проекты проходят экспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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