В Орле высадят 5 тысяч лип и кленов

31 Март 2020 2020-03-31T09:02:12+03:00

Озеленение областного центра начнется уже в апреле

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Вчера, 30 апреля, в областной администрации прошло рабочее совещание. На повестке дня – создание комфортной городской среды в Орле.

В этом году облцентр планируют озеленить. Вместо снесенных старых деревьев этой весной и осенью высадят 5 тысяч саженцев лип и кленов. Вырастили их в питомнике МУП «Зеленстрой».

Места для высадки определены комиссиями с учетом необходимости соблюдения санитарных и строительных нормативов. Приобретение измельчителя пней позволит высадить молодые деревья в имеющиеся посадочные гнезда вдоль улично-дорожной сети, - рассказал глава администрации города Орла Александр Муромский.

К озеленению приступят уже в апреле.

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ИСТОЧНИК KP.RU