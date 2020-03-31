В Орле высадят 5 тысяч лип и кленов
Вчера, 30 апреля, в областной администрации прошло рабочее совещание. На повестке дня – создание комфортной городской среды в Орле.
В этом году облцентр планируют озеленить. Вместо снесенных старых деревьев этой весной и осенью высадят 5 тысяч саженцев лип и кленов. Вырастили их в питомнике МУП «Зеленстрой».
Места для высадки определены комиссиями с учетом необходимости соблюдения санитарных и строительных нормативов. Приобретение измельчителя пней позволит высадить молодые деревья в имеющиеся посадочные гнезда вдоль улично-дорожной сети, - рассказал глава администрации города Орла Александр Муромский.
К озеленению приступят уже в апреле.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»