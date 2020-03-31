2020-03-31T09:02:12+03:00
Общество

В Орле высадят 5 тысяч лип и кленов

Озеленение областного центра начнется уже в апреле
Наталья Меркулова
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 30 апреля, в областной администрации прошло рабочее совещание. На повестке дня – создание комфортной городской среды в Орле.

В этом году облцентр планируют озеленить. Вместо снесенных старых деревьев этой весной и осенью высадят 5 тысяч саженцев лип и кленов. Вырастили их в питомнике МУП «Зеленстрой».

Места для высадки определены комиссиями с учетом необходимости соблюдения санитарных и строительных нормативов. Приобретение измельчителя пней позволит высадить молодые деревья в имеющиеся посадочные гнезда вдоль улично-дорожной сети, - рассказал глава администрации города Орла Александр Муромский.

К озеленению приступят уже в апреле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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