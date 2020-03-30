Андрей Клычков: состояние зараженных коронавирусом орловцев стабильное
Состояние орловцев, заразившихся коронавирусом, стабильное. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира.
По словам главы региона за прошедшие выходные новых подтвержденных случаев заражения не прибавилось. Муж и жена, которые подхватили COVID-19 в Праге, а также 50-летний орловец летевший из Бельгии через Германию по прежнему остаются изолированными в больнице. К каким-либо аппаратам жизнеобеспечения они не подключены, проходят терапию.
- 572 человека сняты с учет, двое отпущены с карантина по истечению срока инкубационного переиода. За последние сутки 20 человек сняты с домашнего карантина. Более 800 человек остаются под наблюдением, - привел статистику Андрей Клычков.
Что касается ограничительных мер, то глава области в очередной раз призвал орловцев сидеть дома. По его словам пока что нет основания для продления режима изоляции, но многое зависит от самих граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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