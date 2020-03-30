2020-03-30T19:35:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Клычков: состояние зараженных коронавирусом орловцев стабильное

На вечер 30 марта 2020 года в регионе по прежнему остается трое заболевших
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Состояние орловцев, заразившихся коронавирусом, стабильное. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира.

По словам главы региона за прошедшие выходные новых подтвержденных случаев заражения не прибавилось. Муж и жена, которые подхватили COVID-19 в Праге, а также 50-летний орловец летевший из Бельгии через Германию по прежнему остаются изолированными в больнице. К каким-либо аппаратам жизнеобеспечения они не подключены, проходят терапию.

- 572 человека сняты с учет, двое отпущены с карантина по истечению срока инкубационного переиода. За последние сутки 20 человек сняты с домашнего карантина. Более 800 человек остаются под наблюдением, - привел статистику Андрей Клычков.

Что касается ограничительных мер, то глава области в очередной раз призвал орловцев сидеть дома. По его словам пока что нет основания для продления режима изоляции, но многое зависит от самих граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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