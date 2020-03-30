В Орле полицейские отправляют с городских улиц подростков по домам

30 Март 2020 2020-03-30T18:59:05+03:00

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В Орле полицейские отправляют по домам подростков, гуляющих по городским улицам. Сотрудники полиции звонят родителям юных нарушителей самоизоляции с просьбой убедить чад вернуться домой и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Рейды направлены на то, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в регионе. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних выявляют на улицах и в общественных местах города несовершеннолетних, игнорирующих рекомендации органов здравоохранения.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- С подростками проводится сугубо разъяснительная работа, касающаяся важности соблюдения правил самоизоляции для сохранения как собственного здоровья, так и окружающих. Выявив на улице учащихся, полицейские связываются с их родителями и убеждают тех вернуть детей домой, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Рейды продолжатся. В это же время полицейские просят орловцев проявить сознательность и выполнять рекомендации о самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU