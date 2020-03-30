2020-03-30T16:38:17+03:00
Общество

На время угрозы коронавируса орловская прокуратура изменила подход к работе

Обращения можно подать онлайн или через специальный ящик
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области прокуратура наряду с другими учреждениями и ведомствами изменила подход к работе с гражданами на время угрозы распространения коронавирусной инфекции. Обращения можно направить теперь онлайн или через специальный ящик.

Сами органы прокуратуры продолжают работу, но вот прием жителей пока что не ведется.

- В каждой районной, межрайонной и специализированной прокуратуре, в прокуратуре области установлены ящики "Для обращений и заявлений". Корреспонденция из ящика согласно Инструкции вынимается ежедневно, регистрируется и рассматривается в установленном порядке, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Также в ведомстве рекомендуют использовать онлайн-приемную на официальном сайте, или пользоваться единым порталом государственных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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