На время угрозы коронавируса орловская прокуратура изменила подход к работе
В Орловской области прокуратура наряду с другими учреждениями и ведомствами изменила подход к работе с гражданами на время угрозы распространения коронавирусной инфекции. Обращения можно направить теперь онлайн или через специальный ящик.
Сами органы прокуратуры продолжают работу, но вот прием жителей пока что не ведется.
- В каждой районной, межрайонной и специализированной прокуратуре, в прокуратуре области установлены ящики "Для обращений и заявлений". Корреспонденция из ящика согласно Инструкции вынимается ежедневно, регистрируется и рассматривается в установленном порядке, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Также в ведомстве рекомендуют использовать онлайн-приемную на официальном сайте, или пользоваться единым порталом государственных услуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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