В Орле случился пожар на территории бумажного комбината
Сегодня днем 30 марта спасатели тушили пожар на территории бумажного комбината, что на Новосильском шоссе в Орле. ЧП случилось в обеденное время.
Примерно в половине первого сигнал о возгорании поступил на телефон пожарно-спасательной службы, спасатели прибыли на место. Как оказалось, под навесом загорелся прессованный картон. Общая охваченная огнем площадь составила 80 квадратных метров.
- Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину, по которой произошел пожар, предстоит установить экспертам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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