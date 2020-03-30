2020-03-30T15:57:58+03:00
Происшествия

В Орле случился пожар на территории бумажного комбината

В ЧП обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
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С пламенем справились, в ЧП обошлось без пострадавшихС пламенем справились, в ЧП обошлось без пострадавшихФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня днем 30 марта спасатели тушили пожар на территории бумажного комбината, что на Новосильском шоссе в Орле. ЧП случилось в обеденное время.

Примерно в половине первого сигнал о возгорании поступил на телефон пожарно-спасательной службы, спасатели прибыли на место. Как оказалось, под навесом загорелся прессованный картон. Общая охваченная огнем площадь составила 80 квадратных метров.

- Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину, по которой произошел пожар, предстоит установить экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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