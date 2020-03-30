В Орле из-за коронавируса перенесли весенний субботник
Весенняя уборка переносится из-за коронавируса. Если ранее горожане задавались вопросом состоится ли в Орле 11 апреля субботник, то сейчас власти однозначно отвечают: нет.
О переносе даты общегородского субботника сообщил глава региона Андрей Клычков. С 1 апреля по 1 июня 2020 в области проводится экологические двухмесячник, однако массово собираться людям пока что опасно. Между тем, коммунальные службы проводят плановую уборку городских улиц.
- С учетом угрозы распространения коронавирусной инфекции план мероприятий двухмесячника корректируется. Принято решение отказаться от работ, предполагающих значительную концентрацию людей. Мероприятия по уборке и благоустройству будут проводиться поэтапно, с учетом данных мониторинга состояния городских территорий, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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