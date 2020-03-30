Для родителей орловских дошколят заработала «горячая линия» по организации дежурных групп

30 Март 2020 2020-03-30T10:09:34+03:00

За детьми тех, кто продолжил работать на этой неделе, присмотрят в детских садах

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С 30 марта по 3 апреля в Орловской области закрыты все образовательные организации. Для школьников продлили каникулы, а студенты перешли на дистанционное обучение. Большинству же дошколят придется остаться на время самоизоляции вместе с семьей дома.

Детские сады закрыты на неделю. Однако для детей тех, кто работает в непрерывно действующих организациях, организуют дежурные группы.

Департамент образования Орловской области организовал «горячую линию» по вопросам организации и работы дежурных групп. Уточнить информацию можно по телефону (4862) 598-290.

В Орле такие группы будут действовать в детских садах № 8,49,63, 84 и 86.

Кроме того, дежурные группы появятся еще в шести районах области. В Краснозоренском районе для дошколят откроют двери детский сад «Светлячок», Малиновский и Россошенский детский сад №1. В Колпнянском районе дежурная группа начнет работу в детском саду № 1 «Солнышко», в Корсаковском - детский сад № 1, в Новодеревеньковском - Хомутовский и Никольский детские сады, в Троснянском - «Родничок», Шаблыкинском - Детский сад №1 поселка Шаблыкино.

ИСТОЧНИК KP.RU