ДТП с тремя легковушками произошло на трассе под Орлом

29 Март 2020 2020-03-29T19:17:07+03:00

Пострадала девушка-пассажир одного из автомобилей

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Под Орлом в тройном ДТП пострадала девушка. Столкнулись отечественная "Десятка", "Фольскваген" и "Рено".

Авария случилась накануне, 28 марта. Около четырех часов дня 26-летний водитель за рулем отечественной легковушки на трассе "Орел-Брянск-Смоленск" протаранил "Фольксваген", которым управлял 24-летний парень. Тот отбросило на идущий впереди автомобиль "Рено", под управлением 47-летнего водителя.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Пассажир автомобиля "Фольксваген", 22-летняя девушка,доставлена в медицинское учреждение. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU