29 Март 2020 2020-03-29T09:47:54+03:00

Андрей Клычков о самоизоляции в Орле: эта неделя испытание для нас всех Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Глава региона призвал орловцев отложить тусовки и поездки, а бизнесменов не играть с огнем

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28 марта, в первый день вынужденных «каникул» для значительного числа орловцев, губернатор Андрей Клычков обратился к жителям области и ответил на вопрос: «Чем себя занять на целую неделю?».

Прежде всего, глава региона подчеркнул, предстоящая неделя испытание и время персональной ответственности каждого человека.

- У нас всех одна общая беда. Она - реальная, не надуманная, лихая. Давайте усвоим одну истину: мы спасем друг друга, если будем вдали от друг друга. У нас есть шанс сработать на опережение и остановить распространение коронавирусной инфекции, и тогда мы сохраним жизни наших близких. Важно, чтобы каждый проявил гражданский патриотизм, максимальную ответственность, дисциплину и оставался дома. От этого зависит безопасность Державы, будущее региона, своих семей, - написал в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Кроме того, глава региона призвал орловцев воздержаться от тусовок, корпоративов и разьездов, а предпринимателей, чей бизнес сейчас приостановился – не играть с огнем и не нарушать карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU