Коронавирус в Орле, новости на 29 марта: 6 протоколов за нарушение самоизоляции

29 Март 2020 2020-03-29T09:21:58+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусной инфекции в Орловской области

Изменить размер текста: A A

Накануне в Орловской области начались внеплановые «каникулы» из-за распространения коронавирусной инфекции в России. Жителей региона призвали быть дома до 5 апреля и не посещать общественные места.

Однако не все восприняли рекомендацию всерьез. Сотрудники полиции совместно с Управлением Роспотребнадзора составили уже 6 административных протоколов из-за нарушения режима самоизоляции орловцами, вернувшимися недавно из-за границы.

- Факты имели место в городе Орле, Болхове, Малоархангельске и поселке Залегощь, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь нарушителям грозит штраф по ст.19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Губернатор Андрей Клычков в очередной раз обратился с орловцам с просьбой не нарушать режим.

- Неделя не предполагает тусовки, корпоративы и разьезды. Это должна быть неделя чести, совести и верности долгу гражданина Великой России. Неделя - испытания нас, как ответственных и организованных людей. Сейчас сложная обстановка, не преувеличиваю. Каждый из нас сейчас должен чувствовать персональную ответственность. Чем себя занять на целую неделю? Сложная дилемма? Нисколько. Ответ один: сидеть дома! Только дома! Никуда не ходить! – эмоционально написал в соцсетях глава региона.

Напомним, на данный момент под наблюдением находится 841 человек. Госпитализированы 18 орловцев. Официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом – три («пражская семья» и 50-летний мужчина, вернувшийся из Бельгии). Еще 570 человек сняты с медицинского наблюдения после 14-дневного карантина. У них инфекции не обнаружено.

Следить за информацией о коронавирусе можно в созданном оперативным штабом телеграм-канале и на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU