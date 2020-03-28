Не отпускают на самоизоляцию: орловцы могут пожаловаться в Роструд

28 Март 2020 2020-03-28T11:58:06+03:00

Не отпускают на выходные: орловцы могут пожаловаться в Роструд Фото: Архив "КП"

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Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей в целях профилактики коронавирусной инфекции Covid-19. Людей просят самоизолироваться дома.

Исключение составляют работающие в медицинских учреждениях, аптеках, экстренных службах, продуктовых магазинах и общественном транспорте. Соответствующее решение принял Президент России Владимир Путин.

Специалисты Государственной инспекции труда в Орловской области предлагают проконсультировать жителей региона по «горячей линии» онлайн или по телефону (4862) 76-02-57.

- Работники могут сообщить о несоблюдении работодателем их трудовых прав и получить онлайн-консультацию о порядке перехода на дистанционный режим, работу на дому, при введении простоя, предоставлении внеочередных отпусков, - сообщает сайт ведомства.

Кроме того, можно обратиться в Федерацию профсоюзов Орловской области по телефону: 76-45-91 или на «горячую линию» Роспотребнадзора: (4862) 42-91-82.

ИСТОЧНИК KP.RU