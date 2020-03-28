В орловской больнице Боткина увеличат количество инфекционных коек до 370
В Орловской области продолжают принимать меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Один из главных бастионов борьбы сейчас больница им. Боткина. Именно здесь сейчас находятся 3 пациента с подтвержденным диагнозом и ряд госпитализированных с подозрением на COVID-19.
Пациенты содержаться в специализированных боксах. На данный момент в больнице подготовлено 216 инфекционных коек, однако вскоре их количество планируют увеличить до 370. Об этом сообщает Владимир Николаев, замруководителя Департамента здравоохранения Орловской области.
Кроме того, в случае необходимости дополнительные койки для больных запланированы в корпусе Областного противотуберкулезного диспансера.
Места для 14-дневного карантина для орловцев возвращающихся из-за границы оборудованы в инфекционном корпусе Кромской ЦРБ. Также предусмотрена возможность их дополнительного размещения на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок».
Орловские больницы сейчас оснащены 368 аппаратами искусственной вентиляции легких.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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