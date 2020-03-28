2020-03-28T10:18:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: в каких детских садах организуют дежурные группы

С 28 марта по 5 апреля за детьми врачей и сотрудников экстренных служб будут присматривать
Наталья Меркулова
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В орловских детских садах организуют дежурные группыВ орловских детских садах организуют дежурные группыФото: Архив "КП"
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С сегодняшнего дня Орловская область, как и другие российские регионы, отправилась на вынужденные выходные и самоизоляцию. Закрыты непродуктовые магазины, кафе, рынки, торговые центры, различные организации.

Однако продолжают трудиться медики, работники аптек, экстренные службы. Пока родители помогают жителям региона, малыши смогут посещать дежурные группы в детских садах.

- Для детей лиц, относящихся к категории работников непрерывно действующих организаций, организаций, осуществляющих неотложные работы, будет организована работа дежурных групп, - пояснила Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.

В областном центре такие группы будут действовать в детских садах № 8,49,63, 84 и 86.

Кроме того, еще в шести районах области.

В Краснозоренском районе для дошколят откроют двери детский сад «Светлячок», Малиновский и Россошенский детский сад №1. В Колпнянском районе дежурная группа начнет работу в детском саду № 1 «Солнышко», в Корсаковском - детский сад № 1, в Новодеревеньковском - Хомутовский и Никольский детские сады, в Троснянском - «Родничок», Шаблыкинском - Детский сад №1 поселка Шаблыкино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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