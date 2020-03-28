2020-03-28T09:53:34+03:00
Общество

В Орловской области ввели особый противопожарный режим с 28 марта

Жителям региона грозят штрафы за поджог травы и мусора
Наталья Меркулова
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В Орловской области ввели особый противопожарный режим с 28 марта. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиВ Орловской области ввели особый противопожарный режим с 28 марта. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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С сегодняшнего дня, 28 марта, в Орловской области начинает действовать особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение Правительства региона было подписано накануне.

Меры повышенной готовности введены из-за резкого увеличения случаев пала сухой травы. Так только за одни сутки, 26 марта, орловской пожарно-спасательной службе пришлось ликвидировать возгорания на площади 112 гектаров.

В связи с пожароопасной ситуацией начали действовать ограничения по пребыванию людей в лесах, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведения костров, проведения работ, связанных с применением машин, и открытого огня.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает об ответственности за нарушение пожарной безопасности. Гражданам несоблюдающим правила грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Для должностных лиц, предпринимателей и юридических лиц эта сумма еще более существенная. Так руководителей ждет штраф от 15 до 30 тысяч рублей, бизнесменов от 30 до 40 тысяч рублей, а юрлица - от 200 до 400 тысяч рублей.

По данным на 27 марта, этой весной составлено уже более 200 протоколов об административных правонарушениях на сумму более 200 тысяч рублей.

- Мы просим жителей области не сжигать сухую траву и мусор бесконтрольно, не оставлять горящими или тлеющими костры, убирать с солнца стекло и самовозгораемый материал, - обращаются к орловцам специалисты регионального ГУ МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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