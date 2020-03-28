Коронавирус в Орле, новости на 28 марта: трое заразившихся и 808 под наблюдением

28 Март 2020 2020-03-28T09:17:40+03:00

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Число людей находящихся под домашним медицинским наблюдением в Орловской области из-за коронавирусной инфекции достигло 808 человек. За последние сутки эта цифра увеличилась на 403 человека.

На данный момент в больнице Боткина и НКМЦ им. Круглой госпитализированы 18 орловцев. Вчера был официального подтвержден еще один случай заражения. На этот раз в семье вернувшейся 17 марта из Бельгии транзитом через Германию (ранее вирус обнаружили у «пражской семьи»). Заболел 50-летний мужчина, у супруги коронавирус не выявлен. Все это время они были на домашнем карантине, сейчас находятся в больнице. Состояние стабильное.

Таким образом, подтвержденных случаев заражения 3. Сидящих на домашнем карантине горожан проверяют полицейские.

С сегодняшнего дня и до 5 апреля в Орловской области закрываются непродовольственные магазины, рынки, ярмарки, торговые центры, фитнес-клубы, развлекательные учреждения, кафе и так далее. Однако это не коснется больниц, транспорта, продуктовых магазинов, аптек и экстренных служб.

Губернатор Андрей Клычков напомнил, что это не каникулы, а вынужденная мера. Он попросил жителей области отнестись к этому серьезно и остаться дома, чтобы помочь медикам побороть распространение заболевания. Особенно это касается орловцев старше 60 лет. За покупкой лекарств и продуктов они могут обратиться в волонтерский центр по телефону «горячей линии»: 55–48–22; 42-87-58 или 59-07-54 ежедневно с 8:00 до 20:00.

Следить за информацией о коронавирусе можно в созданном оперативным штабом телеграм-канале и на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU