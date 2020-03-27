2020-03-27T18:31:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: ФСС будет принимать только по предварительной записи

В целях профилактики распространения инфекции фонд меняет подход к работе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Орловского отделения ФССФото: пресс-служба Орловского отделения ФСС
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В Орловской области продолжаются профилактические мероприятия, направленные на распространение коронавирусной инфекции. Так, Фонд социального страхования будет принимать граждан только по предварительной записи.

Как рассказали в пресс-службе регионального ФСС, в целях предупреждения и исключения распространения коронавирусной инфекции с 30 марта временно прием граждан в Орловском региональном отделении осуществляется исключительно по предварительной записи. Посетителям с детьми, пожилым людям вообще не рекомендуют посещать фонд.

В ФСС рекомендуют пользоваться порталом госуслуг.

Телефон для записи 8 (4862) 54-81-81.

ИСТОЧНИК KP.RU

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