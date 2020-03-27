Коронавирус в Орле: ФСС будет принимать только по предварительной записи
В Орловской области продолжаются профилактические мероприятия, направленные на распространение коронавирусной инфекции. Так, Фонд социального страхования будет принимать граждан только по предварительной записи.
Как рассказали в пресс-службе регионального ФСС, в целях предупреждения и исключения распространения коронавирусной инфекции с 30 марта временно прием граждан в Орловском региональном отделении осуществляется исключительно по предварительной записи. Посетителям с детьми, пожилым людям вообще не рекомендуют посещать фонд.
В ФСС рекомендуют пользоваться порталом госуслуг.
Телефон для записи 8 (4862) 54-81-81.
ИСТОЧНИК KP.RU
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