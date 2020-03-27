Коронавирус в Орле: ФСС будет принимать только по предварительной записи

27 Март 2020 2020-03-27T18:31:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области продолжаются профилактические мероприятия, направленные на распространение коронавирусной инфекции. Так, Фонд социального страхования будет принимать граждан только по предварительной записи.

Как рассказали в пресс-службе регионального ФСС, в целях предупреждения и исключения распространения коронавирусной инфекции с 30 марта временно прием граждан в Орловском региональном отделении осуществляется исключительно по предварительной записи. Посетителям с детьми, пожилым людям вообще не рекомендуют посещать фонд.

В ФСС рекомендуют пользоваться порталом госуслуг.

Телефон для записи 8 (4862) 54-81-81.

ИСТОЧНИК KP.RU