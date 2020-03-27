Креативный карантин: орловские библиотекари устроили флешмоб

27 Март 2020 2020-03-27T16:44:17+03:00

Орловские библиотекари устроили флешмоб во время профилактики коронавируса. Фото: ЦБС г. Орла

В сети набирает популярность челлендж за закрытыми дверьми без посетителей

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Орловские библиотекари присоединились к акции, которую запустили в сеть сотрудники красноярского музея. Первые в областном центре проявили креативные таланты сотрудники центральной городской библиотеки им. Пушкина.

Челлендж в Орле запустили сотрудники библиотеки Пушкина. Фото: ЦБС г. Орла

Снимками с забавными табличками библиотекари поделились на своей официальной странице в соцсетях. Как признаются сами креативщики, они грустят без своих читателей и ждут скорее возвращения посетителей.

Карантин - креативу не помеха! Фото: ЦБС г. Орла

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ИСТОЧНИК KP.RU