Креативный карантин: орловские библиотекари устроили флешмоб
Орловские библиотекари присоединились к акции, которую запустили в сеть сотрудники красноярского музея. Первые в областном центре проявили креативные таланты сотрудники центральной городской библиотеки им. Пушкина.
Челлендж в Орле запустили сотрудники библиотеки Пушкина. Фото: ЦБС г. Орла
Снимками с забавными табличками библиотекари поделились на своей официальной странице в соцсетях. Как признаются сами креативщики, они грустят без своих читателей и ждут скорее возвращения посетителей.
Карантин - креативу не помеха! Фото: ЦБС г. Орла
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ИСТОЧНИК KP.RU
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