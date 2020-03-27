На благоустройство воинских захоронений на Орловщине выделят более 4 млн рублей
Сегодня, 27 марта, на 45-е заседание орловского облсовета обсудили подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы. В центре внимания оказалось и благоустройство воинских захоронений.
1 апреля стартует ежегодная региональная акция «Обелиск». В ее рамках пройдет восстановление монументов и приведение их ухоженное состояние.
- Работы по благоустройству предполагается профинансировать за счет средств госпрограмм в сфере культуры через субсидирование муниципальных образований в размере 4 миллионов рублей и через мероприятия патриотической направленности — более 70 тысяч рублей, - сообщает пресс-службе орловского областного совета народных депутатов.
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ИСТОЧНИК KP.RU