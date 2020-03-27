2020-03-27T15:58:49+03:00
75 лет Великой Победы

На благоустройство воинских захоронений на Орловщине выделят более 4 млн рублей

Ежегодная акция «Обелиск» стартует 1 апреля
Наталья Меркулова
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В Орловской области пройдет акция "Обелиск"В Орловской области пройдет акция "Обелиск"Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 27 марта, на 45-е заседание орловского облсовета обсудили подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы. В центре внимания оказалось и благоустройство воинских захоронений.

1 апреля стартует ежегодная региональная акция «Обелиск». В ее рамках пройдет восстановление монументов и приведение их ухоженное состояние.

- Работы по благоустройству предполагается профинансировать за счет средств госпрограмм в сфере культуры через субсидирование муниципальных образований в размере 4 миллионов рублей и через мероприятия патриотической направленности — более 70 тысяч рублей, - сообщает пресс-службе орловского областного совета народных депутатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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