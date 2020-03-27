2020-03-27T14:38:41+03:00
Общество

В Орле продолжается онлайн-опрос по выбору территорий благоустройства

В облцентре появилась тройка лидеров
Наталья Меркулова
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В Орле продолжается онлайн-опрос по выбору территорий благоустройстваВ Орле продолжается онлайн-опрос по выбору территорий благоустройстваФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле продолжается онлайн-опрос по выбору территорий благоустройства в 2021 году. В нем уже поучаствовали более тысячи человек и наметилась тройка лидеров.

Среди претендентов на обновление - территория, между Наугорским шоссе, ледовой ареной и улицей Картукова (20,3% голосов), сквер имени Воронова (12.2%) и Приборостроительная улица (9,8%).

Продлится голосование до 9 часов утра 30 марта. Сделать свой выбор можно на официальном сайте горадминистрации.

- Победителями станут восемь общественных территорий — по две из каждого района города. Именно их вынесут на рейтинговое очное голосование. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки оно перенесено. О новой дате будет сообщено дополнительно, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации города Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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