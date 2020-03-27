57-летний орловец попался на хранении марихуаны

27 Март 2020 2020-03-27T14:10:38+03:00

Мужчина находится под подпиской о невыезде

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В Болховском районе оперативники задержали 57-летнего мужчину с марихуаной. Наркотик полицейские обнаружили во время обследования его дома.

Пакетики с подозрительным веществом отправили на экспертизу в исследовательский центр МВД, где подтвердилось – это 82 грамма марихуаны.

- В отношении мужчины следственной группой ОМВД России по Болховскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, хранение и сбыт наркотических веществ». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU