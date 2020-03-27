Орловскому бизнесу пообещали отсрочку по платежам из-за коронавируса
Сегодня, 27 марта, одной из главных тем на заседании обсовета стало спасение малого и среднего бизнеса в Орловской области от банкротства. Многие предприниматели сейчас оказались в критическом положении из-за вынужденного карантина.
Губернатор региона Андрей Клычков пояснил, что для бизнесменов создадут особые условия и поддержат. Прежде всего, их ждет отсрочка по платежам за аренду, кредиты, налоги.
Чтобы получить отсрочку по аренде нужно обратиться в областной Департамент государственного имущества.
Кроме того, можно будет получить отсрочку по уплате страховых взносов.
- Предприниматели, работающие в пострадавших отраслях, смогут воспользоваться отсрочкой на 3 месяца по налоговым платежам и страховым взносам. Для этого необходимо обратиться в федеральную налоговую службу по месту регистрации с соответствующим заявлением, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Плановые выездные проверки бизнеса планируют приостановить до 1 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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