Орловскому бизнесу пообещали отсрочку по платежам из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T13:56:26+03:00

Проверки, аренда и кредиты «притормозят» на несколько месяцев

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Сегодня, 27 марта, одной из главных тем на заседании обсовета стало спасение малого и среднего бизнеса в Орловской области от банкротства. Многие предприниматели сейчас оказались в критическом положении из-за вынужденного карантина.

Губернатор региона Андрей Клычков пояснил, что для бизнесменов создадут особые условия и поддержат. Прежде всего, их ждет отсрочка по платежам за аренду, кредиты, налоги.

Чтобы получить отсрочку по аренде нужно обратиться в областной Департамент государственного имущества.

Кроме того, можно будет получить отсрочку по уплате страховых взносов.

- Предприниматели, работающие в пострадавших отраслях, смогут воспользоваться отсрочкой на 3 месяца по налоговым платежам и страховым взносам. Для этого необходимо обратиться в федеральную налоговую службу по месту регистрации с соответствующим заявлением, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Плановые выездные проверки бизнеса планируют приостановить до 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU