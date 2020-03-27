В Орловской области горело 112 гектаров сухой травы
Орловцы продолжают жечь сухую траву, не смотря на штрафы. Больше всего случаев зафиксировано в Ливенском и Орловском районах, а также в самой областной столице.
Всего за сутки в регионе горело 112 гектаров сухой травы и свалок, а сотрудникам пожарно-спасательной службы приходилось выезжать на тушение огня, устроенного местными жителями.
- Первые случаи горения сухой растительности были зафиксированы еще больше месяца назад. В большинстве случаев ее жгут, считая, что это только на пользу. Зачастую огонь перекидывается на дачные заборы, постройки и дом, не говоря уже о вреде, который пламя наносит флоре и фауне, - говорят специалисты ГУ МЧС России по Орловской области.
Сейчас ведомство использует для получения оперативной информации о возгораниях данные космического мониторинга Национального ЦУКС. Благодаря им были обнаружены три случая горения травы в Верховском и Свердловском районах, а также в городе Орле на общей площади восемь гектаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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