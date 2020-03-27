В Орловской области горело 112 гектаров сухой травы

27 Март 2020 2020-03-27T13:33:57+03:00

Больше всего случаев зафиксировано в Ливенском и Орловском районах

Изменить размер текста: A A

Орловцы продолжают жечь сухую траву, не смотря на штрафы. Больше всего случаев зафиксировано в Ливенском и Орловском районах, а также в самой областной столице.

Всего за сутки в регионе горело 112 гектаров сухой травы и свалок, а сотрудникам пожарно-спасательной службы приходилось выезжать на тушение огня, устроенного местными жителями.

- Первые случаи горения сухой растительности были зафиксированы еще больше месяца назад. В большинстве случаев ее жгут, считая, что это только на пользу. Зачастую огонь перекидывается на дачные заборы, постройки и дом, не говоря уже о вреде, который пламя наносит флоре и фауне, - говорят специалисты ГУ МЧС России по Орловской области.

Сейчас ведомство использует для получения оперативной информации о возгораниях данные космического мониторинга Национального ЦУКС. Благодаря им были обнаружены три случая горения травы в Верховском и Свердловском районах, а также в городе Орле на общей площади восемь гектаров.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU